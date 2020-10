ROMA – Ieri mattina (27 ottobre) Maria Cristina Urbano, presidente di Assiv (Associazione nazionale di categoria delle Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari), è intervenuta in audizione in videoconferenza in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in merito alle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per […]

ROMA – Ieri mattina (27 ottobre) Maria Cristina Urbano, presidente di Assiv (Associazione nazionale di categoria delle Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari), è intervenuta in audizione in videoconferenza in I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in merito alle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

La presidente Urbano ha ribadito come la vigilanza privata sia pronta ad assumere i compiti derivanti dall’impiego in ambito di sicurezza urbana, a supporto delle forze di Polizia, anche locale, e in maniera sussidiaria ad esse. “Nel corso degli anni – ha detto – sono state sperimentate molteplici modalità di collaborazione tra autorità pubbliche e settore privato, che hanno dimostrato l’importante sinergia che può essere così ottenuta, a tutto vantaggio della sicurezza delle comunità sul territorio”.

Il raggio d’azione delle guardie giurate, oggi limitato al controllo indiretto del territorio, potrebbe essere proficuamente messo a sistema, sulla falsariga di quanto già avviene in alcuni settori specifici come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. La dottoressa Urbano ha, infine, evidenziato come gli istituti di vigilanza dai quali le GPG dipendono offrono il massimo delle garanzie in termini di professionalità e qualificazione, essendo vigilati dal ministero dell’Interno per tramite delle prefetture, e le guardie giurate sono adeguatamente formate ed istruite per poter adempiere a tale incarico.