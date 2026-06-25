Prosegue la campagna abbonamenti alla 78ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese

TRAPANI – Prosegue la campagna abbonamenti per la 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, intitolata “Verbi d’Amore”. Il programma comprende ventuno appuntamenti distribuiti da luglio a dicembre e attraversa generi diversi: opera lirica, musica da camera, danza contemporanea, musica barocca ed elettronica.

La direzione artistica è stata affidata a Walter Roccaro

Per accedere alla stagione con tariffe agevolate e posto garantito, l’Ente ha previsto quattro formule di abbonamento. I due cicli estivi – Passione Lirica e Abbraccio del Chiostro – entrano nel vivo nelle prossime settimane e concentrano gran parte degli appuntamenti dei mesi di luglio, agosto e settembre.

PASSIONE LIRICA I e II Turno

Teatro Giuseppe Di Stefano • Villa Margherita • luglio – agosto

Il ciclo lirico estivo comprende i tre titoli del repertorio italiano previsti al Teatro Giuseppe Di Stefano. Apre il Nabucco di Verdi, il 12 e il 14 luglio, con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Giovanni Di Stefano. Segue, il 21 e il 23 luglio, I Capuleti e i Montecchi di Bellini, con la regia di Massimo Pizzi Gasparon e la direzione di Pietro Borgonovo: il cast è composto dai vincitori del XXI Concorso Internazionale Giuseppe Di Stefano, competizione che ogni anno seleziona giovani cantanti da vari paesi. Chiude il ciclo, il 30 luglio e il 1 agosto, L’Elisir d’Amore di Donizetti, con la stessa regia di Pizzi Gasparon e la direzione di Bruno Cinquegrani.

I CONCERTI A VILLA MARGHERITA

Teatro Giuseppe Di Stefano • Villa Margherita • 22 e 23 agosto

Al ciclo operistico si affiancano due concerti serali, non inclusi nell’abbonamento Passione Lirica e acquistabili con biglietto singolo. Il 22 agosto Lidia Schillaci interpreta in versione pop-sinfonica il grande repertorio dei cantautori italiani, con gli arrangiamenti e la direzione di Alberto Maniaci. Il 23 agosto l’Arco Big Band Orchestra, con la voce di Gianluca Guidi, omaggia Lelio Luttazzi.

ABBRACCIO DEL CHIOSTRO

Chiostro San Domenico • 9 agosto – 12 settembre

Il Chiostro San Domenico ospita, tra agosto e settembre, sette concerti. Il 9 agosto si apre con il Signum Saxophone Quartet e il programma American Dream; il 19 agosto Luca Ciammarughi al pianoforte e Francesco Mascia alla danza celebrano David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince. Il 28 agosto Giovanni Sollima presenta il Quintetto Sospeso per archi e pianoforte; il 30 agosto il Food Ensemble porta in scena una performance che trasforma in musica elettronica i suoni della preparazione del cibo, seguita da una degustazione per il pubblico.

Il 3 settembre si esibisce il quartetto vocale Faraualla, specializzato in canto a cappella di tradizione mediterranea; il 5 settembre l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori, diretta da Ignazio Schifani, affronta un repertorio barocco con il controtenore Filippo Mineccia. Chiude il ciclo, il 12 settembre, la MoNo Dance Company con Romeo è Giulietta, spettacolo di danza contemporanea che rilegge la vicenda shakespeariana attraverso il tema dell’identità di genere.

CUORE CONTEMPORANEO

Teatro Tonino Pardo • settembre – novembre

La formula Cuore Contemporaneo è dedicata a quattro nuove produzioni di opera da camera firmate da compositori italiani contemporanei. Il 26 settembre debutta Magic Words Circus di Orazio Sciortino, su testo di Guido Barbieri, con la regia di Alessio Pizzech e la direzione del compositore. Il 17 ottobre segue Ghost Cafè di Carlo Galante, su testo di Gabriela Fantato, firmato per la scena da Giuseppe Amato e diretto da Mirco Reina.

Il 31 ottobre è la volta un dittico: L’Opera (Forse) di Francesco Filidei, su testo di Pierre Senese, e Infinito Nero di Salvatore Sciarrino, su testi di Maria Maddalena de’ Pazzi, con la regia di Davide Santi e l’MDI Ensemble. Il 28 novembre chiude il ciclo Fuori Fuoco di Diana Buscemi, su testi di Mariza D’Anna, con la regia di Maria Paola Viano e la direzione della stessa compositrice.

INCANTO D’INVERNO

Sala Grande, Complesso San Domenico • novembre – dicembre

Il quarto ciclo riunisce quattro concerti da camera. Il 15 novembre il duo pianistico Michele Campanella e Monica Leone esegue un programma a quattro mani interamente dedicato a Schubert; il 22 novembre Bruno Canino è protagonista di un recital con musiche di Brahms, Mendelssohn e Schubert. Seguono il Concerto di Natale, il 20 dicembre, e il Concerto di Capodanno diretto da Mirco Reina, il 30 dicembre, che chiude la stagione.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Gli abbonamenti possono essere acquistati on line su www.lugliomusicale.it e al botteghino di Villa Margherita, in Viale Regina Margherita 1 a Trapani, negli orari di apertura: lunedì–venerdì 9.00–13.00 e 15.00–18.00, sabato 9.00–12.00. I biglietti per i singoli spettacoli sono acquistabili anche online, al botteghino, e presso la sede degli eventi a partire da un’ora prima dell’inizio.

Per informazioni: tel. 0923 29290, email botteghino@lugliomusicale.it.

AGEVOLAZIONI E ACCESSIBILITÀ

L’Ente conferma anche per questa stagione diverse forme di agevolazione. Per gli under 30 è disponibile una Carta Fedeltà al costo di 10 euro, che garantisce uno sconto del 50% su tutti i biglietti della stagione. I docenti e i giovani tra i 18 e i 19 anni possono utilizzare la Carta Cultura Giovani e la Carta del Docente, sia in biglietteria sia online.

Sono previste riduzioni per under 18, over 65 e possessori di Disability Card; per le persone con disabilità in carrozzina l’ingresso è gratuito, con tariffa agevolata per l’accompagnatore. Gli enti e le associazioni convenzionati ottengono uno sconto del 20% sull’intera stagione per i propri iscritti.

La 78ª Stagione è stata organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera. Media Partner: Rai Cultura.