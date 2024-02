Proseguono gli incontri tra il Prefetto di Trapani, i vertici territoriali delle FF.OO. ed i Sindaci della Provincia per un focus sulle realtà locali in tema di ordine e sicurezza pubblica

TRAPANI - In particolare, nella giornata di ieri (14 febbraio), hanno partecipato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica gli Amministratori dei Comuni di Erice e Castelvetrano, con i quali si è provveduto a fare il punto sull’andamento della delittuosità dei rispettivi territori. Nel corso della riunione, preso atto delle segnalazioni dei predetti Amministratori, si è convenuto di disporre i servizi straordinari ad ampio raggio da destinare alle aree ritenute maggiormente sensibili, che saranno declinati dalla Questura con apposite ordinanze, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e, per gli aspetti di competenza, della Guardia di Finanza, finalizzati alla prevenzione di reati. Nel quadro della sicurezza integrata, un contributo fondamentale proviene dall’azione coordinata delle Polizie Municipali. Un’attenzione particolare è stata infine rivolta ai sistemi di sorveglianza tecnologica del territorio atteso che i due Comuni sopra citati sono beneficiari di un finanziamento a valere sul P.O.C. Legalità 2014-2020 per la realizzazione di tali impianti.