Prossima settimana del Segesta Teatro Festival tra musica, danza e grandi classici

SEGESTA – Musica, danza, teatro e ricerca performativa si intrecciano in una delle settimane più ricche della V edizione del Segesta Teatro Festival, diretto da Claudio Collovà. Tra il 4 e l’8 agosto, il Tempio e il Teatro Antico di Segesta ospiteranno il concerto “Lullaby” con Luciana Di Bella e Massimiliano Pace, l’entusiasmante ritorno della storica compagnia taiwanese U-Theatre con “Sword of Wisdom” (5 e 6 agosto), la prima nazionale del progetto musicale “Afro Anatolian Tales” di Tarab Dance (7 agosto) e il debutto di “Antigone” di Jean Anouilh, diretto e interpretato da Roberto Latini e Manuela Kustermann, in scena l’8 agosto al Teatro Antico.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 4 agosto alle ore 21.30, al Tempio di Segesta, con “Lullaby” di Luciana Di Bella e Massimiliano Pace.

Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto alle ore 20.00, al Teatro Antico, arriverà una delle compagnie asiatiche più autorevoli della scena internazionale. U-Theatre, storica formazione fondata a Taiwan nel 1988, presenterà “Sword of Wisdom”, uno spettacolo che fonde percussioni, arti marziali, danza e movimento rituale in un’esperienza scenica di straordinaria intensità.

Il percorso proseguirà venerdì 7 agosto alle ore 21.30, nuovamente al Tempio di Segesta, con la prima nazionale di “Afro Anatolian Tales” di Tarab Dance.

Sabato 8 agosto alle ore 19.30, il Teatro Antico ospiterà uno degli appuntamenti teatrali più attesi dell’intera edizione del Festival: “Antigone” di Jean Anouilh, diretto e interpretato da Roberto Latini e Manuela Kustermann (in replica il 9 e il 10 agosto). Scritta durante l’occupazione nazista della Francia, l’opera rilegge il mito di Sofocle trasformandolo in una profonda riflessione sul rapporto tra coscienza individuale e potere, tra legge morale e ragion di Stato.

Accanto alla programmazione di spettacolo, il Festival continua a valorizzare anche la dimensione partecipativa attraverso i laboratori esperienziali, tutti a partecipazione gratuita.

Info e Biglietti Segesta Teatro Festival

Il programma è disponibile sul sito del Segesta Teatro Festival (segestateatrofestival.com). I biglietti in vendita sul circuito vivaticket.com, sul sito coopculture.it, con possibilità di abbonamenti e riduzioni. I biglietti saranno acquistabili anche al botteghino del Parco. È possibile usufruire per tutti gli acquisti (biglietto singolo o abbonamento) delle agevolazioni relative alla Carta del Docente.

Gli spettacoli teatrali al Teatro Antico avranno inizio alle ore 19.30; gli spettacoli di danza al Teatro Antico alle ore 20.00; gli spettacoli musicali al Tempio alle ore 21.30; gli spettacoli all’alba alle ore 5.00.