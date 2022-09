Prossimamente Tfa per sostegno

Nei mesi di Gennaio/Febbraio 2023, verrà pubblicato il prossimo decreto M.I. per VIII ciclo TFA per specializzarsi sul sostegno. ❇️ Cos’è TFA sostegno? Il TFA sostegno è un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249. Si tratta […]

Nei mesi di Gennaio/Febbraio 2023, verrà pubblicato il prossimo decreto M.I. per VIII ciclo TFA per specializzarsi sul sostegno.

❇️ Cos’è TFA sostegno?

Il TFA sostegno è un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell’art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249. Si tratta di un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze didattiche necessarie a favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. A conclusione del corso, si consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che consente di iscriversi nella I fascia delle graduatorie GPS relative al sostegno per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato (sulla base dell’art. 59 c. 4, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito in legge il 23 luglio 2021, n. 106) in base ai posti disponibili.

❇️ Come si accede al TFA sostegno?

1) test preselettivo (60 quesiti con 5 opzioni di risposta);

2) prova scritta (3/4 domande a risposta aperta il cui voto minimo per superarla è 21/30);

3) prova orale (verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali, voto minimo 21/30).

❇️Chi possiede tre anni di servizio nel sostegno non è tenuto a svolgere prova preselettiva.

❇️ Chi può partecipare al TFA sostegno?

1) per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, coloro in possesso di Laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;

2) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, coloro in possesso di abilitazione, laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche o laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche non consecutivi. Per quanto riguarda i docenti tecnico-pratici, “fino all’anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”. Di conseguenza, gli ITP possono partecipare al TFA sostegno con il solo diploma, senza i 24 cfu.

❇️ Come prepararsi per accedere al TFA sostegno?

Poiché il TFA sostegno è un corso a numero chiuso, è fondamentale una preparazione approfondita sugli argomenti indicati nel bando. A questo scopo, il percorso organizzato da MSA SCUOLA si propone di offrire a tutti i corsisti una formazione completa per sostenere con successo le prove di accesso al TFA sostegno. Il corso si articola in 70 ore di lezioni sincrone online, oltre a fornire materiali didattici per una preparazione davvero efficace, che analizza tutti i contenuti del programma di concorso: dagli aspetti legislativi e di normativa scolastica, alle nozioni di psicologica, pedagogia e didattica, senza dimenticare gli ultimi aspetti normativi legati al nuovo PEI.

Per saperne di più, è possibile contattare MSA SCUOLA al numero 392-6225285.