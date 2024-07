Protocollo di intesa video-allarme antirapina tra la Prefettura U.T.G. di Trapani, Confcommercio Imprese per l’Italia Trapani e Confesarcenti Trapani.

TRAPANI – Sarà presentato e sottoscritto il protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G. di Trapani e la Confcommercio Imprese per l’Italia Trapani e Confesercenti Trapani mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 10:30 presso i locali della Prefettura alla presenza dei vertici provinciali delle FF.OO..

L’intesa che verrà siglata a livello territoriale discende dal protocollo Quadro sottoscritto in data 22 febbraio 2024 tra il Ministero dell’Interno e le confederazioni nazionali di Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti e mira a garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza tramite l’installazione, presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, di sistemi di video-allarme collegati in rete con le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

In concomitanza della predetta stipula il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, siglerà un ulteriore protocollo di intesa con la Federazione Italiana Tabaccai di Trapani per la prevenzione e contrasto della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio in materia di video-allarme antirapina, in attuazione del concernente protocollo Quadro nazionale di riferimento firmato tra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai in data 11 aprile 2024.

Gli atti pattizi in argomento costituiranno un altro importante passo verso il rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza di questo territorio.