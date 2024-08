Protocollo di intesa video-allarme antirapina tra la Prefettura U.T.G. di Trapani, Confcommercio Imprese per l’Italia Trapani e Confesercenti Trapani.

TRAPANI – Ieri mattina (31 luglio) presso la Prefettura U.T.G. di Trapani è stato siglato tra il Prefetto Daniela Lupo ed alla presenza dei rappresentanti delle forze di polizia il protocollo d’intesa video-allarme antirapina per la prevenzione ed il contrasto della criminalità negli esercizi commerciali.

L’intesa siglata a livello territoriale discende dal protocollo Quadro sottoscritto in data 22 febbraio 2024 tra il Ministero dell’Interno e le confederazioni nazionali di Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti e mira a garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza tramite l’installazione, presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, di sistemi di video-allarme collegati in rete con le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Sarà, inoltre, istituita presso questa Prefettura U.T.G., una “cabina di regia” con la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell’ordine nonché delle articolazioni territoriali delle due confederazioni, con il compito di monitorare l’attuazione del predetto protocollo ed i risultati raggiunti.

In concomitanza della predetta stipula il Prefetto di Trapani ha siglato un ulteriore protocollo di intesa, anch’esso in materia di sistemi di video-allarme antirapina, con la Federazione Italiana Tabaccai di Trapani, rappresentata dal Presidente della sede provinciale, per la prevenzione e contrasto della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio, in attuazione del concernente protocollo Quadro nazionale di riferimento firmato tra il Ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai in data 11 aprile 2024.

Gli atti pattizi in argomento costituiscono un altro importante passo verso il rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza di questo territorio.