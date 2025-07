Protocollo d’intesa presso la Prefettura di Trapani. Percorsi di cittadinanza attiva per la formazione degli studenti alle funzioni elettorali

TRAPANI – In data odierna (30 luglio), presso la Prefettura di Trapani è stato sottoscritto il protocollo d’intesa “per la promozione di percorsi di cittadinanza attiva per la formazione e la partecipazione degli studenti allo svolgimento delle funzioni degli Uffici elettorali di sezione” tra la Prefettura U.T.G. di Trapani, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’Università di Palermo – Polo Territoriale di Trapani e i Comuni della Provincia di Trapani.

L’intesa recepisce in ambito locale i contenuti dell’Accordo Quadro sottoscritto il 30 aprile 2025 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, con lo scopo di informare e formare gli studenti sull’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni elettorali, per un inserimento consapevole negli uffici elettorali di sezione, in qualità di presidenti di seggio, segretari o scrutatori.

L’iniziativa si inserisce, in ambito scolastico, fra le attività di Educazione Civica e nei Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento che mirano a sviluppare la partecipazione da cittadini alla vita democratica, politica e sociale del Paese e a favorire la conoscenza della Costituzione attraverso attività di formazione e tirocini da svolgere presso la Prefettura e i Comuni della Provincia.

Nel corso dell’incontro, le parti si sono impegnate a dare attuazione all’intesa, fissando di comune accordo il calendario degli incontri formativi entro il 15 ottobre p.v. e a promuovere tutte quelle pratiche di cittadinanza attiva che possano avvicinare i giovani alle istituzioni democratiche, partendo dal territorio.

L’incontro ha visto anche la partecipazione di una Rappresentanza delle Associazioni studentesche del Polo Universitario di Trapani.