Protocollo d’intesa sui rapporti di collaborazione tra i Comuni del Libero Consorzio di Trapani e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza

TRAPANI – Siglato in Prefettura, da tutti i sindaci del territorio provinciale e dal Comandante della Guardia di Finanza, il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra i Comuni facenti parte del Libero Consorzio di Trapani e lo stesso Comando Provinciale della Guardia di Finanza. La scorsa settimana si era svolto in Prefettura un incontro alla presenza del Prefetto Filippina Cocuzza e del Vice Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani Col. Squillacioti per la condivisione e l’approfondimento del Protocollo al fine di sostenere e supportare gli enti locali nell’attuazione dei progetti del PNRR.

“Il documento – dice il sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania – nasce con l’intento di creare una più ampia sinergia istituzionale tra gli enti locali e la Guardia di Finanza a tutela esclusiva delle stesse Amministrazioni, in occasione della sfida offerta dal PNRR che dovrà essere gestita sotto il presidio della legalità con finalità essenzialmente preventive. E’ uno strumento di fondamentale importanza per gestire al meglio i flussi finanziari che arriveranno con il PNRR alla luce del rispetto dei principi di legalità e trasparenza. Siamo pronti e convinti della necessità di sistematici incontri tra i Comuni del Libero Consorzio di Trapani e la Guardia di Finanza, e per tutte le attività di prevenzione, collaborazione e condivisione di dati e informazioni”.