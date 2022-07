Prova ad acquistare un trattore on line ma viene truffato. Denunciate tre persone dai Carabinieri

MISILISCEMI – I Carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno denunciato 3 soggetti calabresi (due uomini ed una donna) di 20, 29 e 35 anni per il reato di truffa in concorso.

I tre soggetti avrebbero truffato un trapanese intento nell’acquisto di una macchina agricola poco prima vista sul web.

Iniziata la trattativa che avrebbe portato all’acquisto del mezzo, con dei raggiri ed artifizi i 2 uomini hanno indotto la vittima a versare sulla carta postepay, intestata alla donna, una ricarica di 900 euro come acconto a fronte dei 3000 euro pattuiti.

Nei successivi tentativi di mettersi in contatto con i venditori la vittima non ha trovato poi più riscontro in quanto si sono resi irreperibili considerato che quel trattore non sarebbe risultato in vendita.

Le minuziose indagini degli uomini dell’Arma hanno portato all’individuazione dei presunti truffatori i quali risultavano avere messo a segno in passato numerose altre truffe col medesimo modus operandi.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.