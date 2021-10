Prova ai servizi sociali non superata, 45enne torna in carcere

SALEMI – Domenica pomeriggio scorsa (24 ottobre) i Carabinieri della Stazione di Salemi hanno tratto in arresto S.M. marsalese cl. 76 per aver violato gli obblighi dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, in carcere per una serie di reati contro il patrimonio e la persona, giunge a Salemi circa 4 mesi addietro per effettuare […]

L’uomo, in carcere per una serie di reati contro il patrimonio e la persona, giunge a Salemi circa 4 mesi addietro per effettuare un periodo di affidamento in prova ai servizi sociali come disposto dal Giudice. Per le reiterate violazioni e per uno scorretto comportamento tenuto dal 45enne in svariate circostanze, gli è stato revocato il beneficio della misura alternativa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani.

Per tale motivo è stato arrestato e tradotto nuovamente presso la casa circondariale trapanese “Pietro Cerulli”.