Prove per il 3° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito

MONTEMAGGIORE BELSITO – 3° Autoslalom Città d Montemaggiore Belsito (PA), prova a calendario AciSport in programma sabato 26 e domenica 27 luglio, con validità per il Campionato siciliano Slalom e per lo Challenge degli Emiri 2025. La kermesse, organizzata dalla Misilmeri Racing, in sinergia con la Belsitana Racing ed il patrocinio del Comune di Montemaggiore Belsito, si disputerà sul confermato tracciato da 2,800 km ricavato lungo una sezione della strada provinciale nr. 7 “Montemaggiore Belsito – Alia”.

Nella foto Nicolò Incammisa (Radical SR4 Suzuki), vincitore lo scorso anno.