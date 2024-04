Provincia di Trapani, attivo un numero verde 800.280.000 ed una chat per fermare il bullismo ed il cyberbullismo nelle scuole

TRAPANI – In attuazione della Legge 29 maggio 2017 n. 71 che ha introdotto una serie di innovazioni nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, anche la Regione Siciliana con la Legge n. 27 del 19 novembre 2021 “Interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione” ha inteso contrastare detti fenomeni, sostenendo in particolare i soggetti più fragili. In riferimento alla suddetta Legge regionale con il D.D.G. n. 2829 del 29/12/2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio è stato finanziato il PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLA REGIONE SICILIANA predisposto con il nome “1 nessuno 100 giga” dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed attuato con funzione di capofila dai CTS regionali, e tra questi l’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo che è responsabile del CTS per la Provincia di Trapani.

Oltre alle numerose attività di sensibilizzazione sul tema e di sostegno alle famiglie delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, il progetto si concentra in particolare su percorsi di formazione rivolti a docenti, studenti e famiglie. Tale formazione attualmente in corso con incontri, laboratori ed educazione tra pari è affidata all’associazione antibullismo MaBasta per gli studenti del I ciclo, alla Fondazione Carolina (dal nome di Carolina Picchio, prima vittima di cyberbullismo nel 2013) per i genitori e gli studenti del II ciclo e per i Docenti da due Insegnanti delle scuole trapanesi che sono state appositamente formate, grazie ad un accordo fra USR Sicilia ed Università di Firenze.

La Dirigente prof.ssa Maria Rosa Barone, responsabile del progetto per la provincia trapanese nel dare notizia del progetto, sottolinea le novità di tale percorso che oltre a puntare, come già fatto in passato dal CTS Trapani alla formazione sinergica e capillare di tutte le persone che a vario titolo possono ritrovarsi coinvolti in casi di bullismo e cyberbullismo, ovvero alunni, genitori e docenti, ha come corollario uno spazio per l’ascolto e la segnalazione di casi che specie dopo la pandemia hanno avuto una intensificazione.

Infatti, nell’ambito del progetto, è stata affidata alla Fondazione S.O.S. Telefono Azzurro la realizzazione di un sistema di monitoraggio e rilevazione dei casi di attraverso una piattaforma per l’ascolto dei bambini e ragazzi di tutto il territorio regionale che hanno bisogno di aiuto e sostegno per problemi legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con un servizio di chat disponibile sul sito del progetto www.1nessuno100giga.it ed un numero verde 800.280.000, accessibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00. La piattaforma rappresenta un sistema online per l’intercettazione, accoglienza e ascolto per bambini e ragazzi di tutte le scuole regionali coinvolte nel progetto, Caratteristiche e punti di forza della piattaforma di ricezione delle segnalazioni che traggono spunto dall’esperienza oltre trentennale di Telefono Azzurro sono: l’immediatezza della risposta, la concretezza per la presenza di una linea telefonica e online dedicata, l’accoglienza e l’ascolto come presupposto per la creazione del legame di fiducia, l’esperienza rispetto ai contenuti trattati e raccolti riguardanti temi legati allo sviluppo evolutivo, la specializzazione rispetto ai contenuti legati ai temi del bullismo e cyberbullismo.

A conclusione dell’anno scolastico ci sarà la realizzazione di un evento che coinvolgerà tutte le scuole trapanesi sotto forma di campus, in cui sarà dato modo ai ragazzi di esprimersi tramite la musica e di dialogare con rappresentanti del mondo dello spettacolo che si esibiranno a loro volta in una grande happening che celebrerà i valori della solidarietà e della comunanza di intenti, perché il bullismo ed il cyberbullismo vengano definitivamente sconfitti.