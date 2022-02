Pubblicati i dati sulla tempestività dei pagamenti da parte del Comune di Partanna, Comune ‘virtuoso’

“Siamo molto soddisfatti – dice il sindaco Nicolò Catania – . A fronte di un lavoro di squadra, a partire dal Segretario Generale, all’ufficio ragioneria e tributi e con la collaborazione di tutta la macchina amministrativa, siamo riusciti ad avere un indice di tempestività che ci permette di non accantonare nessuna somma al FGOC nel Bilancio 2022-2024. Questo ci rende un Comune virtuoso sia dal punto di vista della legalità, perché siamo rispettosi delle norme, sia perché abbiamo prodotto valore pubblico in quanto possiamo garantire i servizi per la Città senza bloccare la spesa pubblica, e inoltre pagando tempestivamente le imprese fornitrici c’è un evidente ricaduta positiva per tutta l’economia del territorio”.