Pubblicato il bando di concorso per 101 assunzioni nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, Area degli assistenti

ROMA – È stato pubblicato il bando del concorso pubblico per 101 assunzioni nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, Area degli assistenti. E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

La selezione, per titoli ed esami, sarà per 55 assistenti amministrativi, giuridici e contabili e 46 assistenti amministrativo giuridico economici nelle aree geografiche di Abruzzo, Calabria, Piemonte, Sicilia, Lazio, Trentino Alto Adige, Puglia, Umbria, Toscana, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Sardegna, Molise, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lombardia

Ai fini della selezione, che include una sola prova scritta, occorre avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado,

Per candidarsi c’è tempo fino al 14 novembre 2025. Clicca qui per consultare il bando e presentare la candidatura dal sito InPa