Pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 1095 Volontari in Ferma prefissata Triennale (VFT) nella Marina Militare

ROMA – Sul sito della Marina Militare è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 1095 Volontari in Ferma prefissata Triennale (VFT) nella Marina Militare.

Per candidarsi è necessario aver compiuto almeno 17 anni, avere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’iter selettivo prevede una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; accertamenti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché gli accertamenti diagnostici previsti dalle legge e lo svolgimento di prove di efficienza fisica con parametri differenziati per uomini e donne; valutazione dei titoli – periodi di servizio prestato in qualità di volontario/a in ferma prefissata ovvero in rafferma, missioni in territorio nazionale e all’estero, riconoscimenti, ricompense e benemerenze, eventuali altri attestati, brevetti, corsi di specializzazione e abilitazioni possedute, compresa conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese.

Il termine per l’invio delle candidature è il 22 aprile 2026.