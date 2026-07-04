Pubblicato il bando di selezione per il secondo Master Executive in“Coaching x Pharmacist”, disponibili 30 posti per giovani farmacisti di tutta la Sicilia

PALERMO – Si è conclusa con successo a Palermo la prima edizione, sperimentale, del Master executive biennale in “Coaching x Pharmacist”, organizzato da Federfarma Palermo e dall’Ordine dei farmacisti di Palermo per preparare una nuova classe dirigente dotata degli strumenti, delle competenze e delle capacità adeguate per gestire le trattative con le istituzioni pubbliche e private sulle molteplici evoluzioni normative e gestionali del ruolo del farmacista nella società

moderna. Federfarma Palermo e l’Ordine dei farmacisti di Palermo, con la collaborazione dell’Università di Palermo, hanno deciso di rendere strutturale

l’iniziativa e di lanciare ora la seconda edizione del Master Executive, questa volta aperta a 30 giovani farmacisti di tutte le province siciliane.

Il bando di selezione è stato pubblicato sui siti istituzionali

www.utifarma.it e www.ordinefarmacistipalermo.it .

“Il farmacista prima era un preparatore galenico, poi si è trasformato

in dispensatore di farmaci, oggi con il modello della ‘farmacia dei

servizi’ ha assunto un nuovo ruolo professionale – ha spiegato Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo, durante la presentazione

dell’iniziativa, a Palazzo Steri – . La nuova farmacia oggi spazia dalla

presa in carico del paziente fragile al controllo dell’aderenza alla

terapia fino alla telemedicina e alle analisi. Lo spirito è quello di

porre al centro la salute del paziente attraverso la rete delle farmacie

territoriali pienamente integrata nel Servizio sanitario nazionale. Chi

deve governare questi processi ha bisogno di competenze aggiornate e

deve essere capace di mantenere costante una forte collaborazione con le

istituzioni. In poche parole, i professionisti laureati in farmacia oggi

devono essere anche professionisti del benessere generale del paziente”.

“I giovani colleghi che hanno seguito le lezioni del Master durante la

prima edizione – ha aggiunto Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei

farmacisti di Palermo – hanno, fra l’altro, partecipato in aula a

trattative vere con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche,

fornendo, con l’aiuto dei docenti, soluzioni pratiche ai problemi

esaminati, che si sono poi tradotte in circolari ufficiali. Alle ultime

elezioni il Consiglio dell’Ordine si è arricchito della presenza di

questi giovani innesti, e quelli che sono entrati nella commissione

Formazione, fra l’altro, preparano gli aspiranti colleghi a sostenere

gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di farmacista”.

Paola Brusa, dell’Università di Torino, oltre a essere la coordinatrice

del Master, se ne definisce la “mamma”: “Sono felice – ha dichiarato –

di avere portato in Sicilia l’esperienza fatta a Torino. Nel Master

trattiamo, fra l’altro, l’importanza di una corretta comunicazione,

orale e scritta, fornendo ai giovani strumenti utili ad affrontare le

interlocuzioni e le successive trattative con le istituzioni, nonché

evidenziamo l’importanza della negoziazione alla luce delle normative

vigenti, anche in ambito gestionale”.

E il rettore, Massimo Midiri, ha sottolineato la scelta dell’Università di Palermo di supportare il Master.

Un nuovo modello di formazione che il sindaco metropolitano di Palermo,

Roberto Lagalla, ha non solo apprezzato e incoraggiato, ma ha anche

definito “un’iniziativa originale e sfidante”.

Nella foto, da sx Roberto Tobia, Roberto Lagalla, Massimo Midiri e Mario Bilardo; e gruppi di corsisti del primo Master.