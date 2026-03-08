Pulvirenti: L’Asp Trapani insieme ai medici di famiglia per la medicina territoriale

TRAPANI – “Coniugare l’assistenza territoriale con dati ed info epidemiologici scientifici arricchisce anche le AFT, le Aggregazioni Funzionali Territoriali dei medici di famiglia nelle Case di comunità. Annuncio che il prossimo 26 marzo si terranno le elezioni per indicare i singoli referenti delle AFT, un altro passo inportante per l’avvio concreto e fattivo della medicina territoriale in questa provincia”.

Lo ha detto il Commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti, intervenendo al Congresso provinciale della Fimmp, Federazione medici di medicina generale e della Simg, la Società italiana di medicina generale.

“Siamo lieti di essere stati presenti a questo importante appuntamento – ha aggiunto – e aver partecipato alla tavola rotonda con importanti interlocutori nazionali, ma soprattutto apprendiamo con gioia dell’unione tra Fimmg e Simg. Abbiamo inoltre illustrato il piano di formazione FSE 2.0, il fascicolo sanitario elettronico, redatto congiuntamente con l’Ordine dei medici e odontoiatri di Trapani. Una rete – ha concluso Pulvirenti – dove ogni attore apporta un nodo fondamentale insieme anche agli Ordini degli infermieri e fisioterapisti, presenti al convegno”.