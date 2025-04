Quando la Fanfara “si ferma solo per amore”, il docufilm che anticipa il Raduno Nazionale Bersaglieri 2025 di Marsala

MARSALA – Marsala e Acireale si preparano a vivere un momento di intensa emozione con la prima proiezione del docufilm “Si ferma solo per amore“, scritto e diretto da Gaetano Cundari. Il mediometraggio, della durata di circa 40 minuti, sarà presentato domenica 27 aprile in contemporanea nelle due città siciliane, in occasione delle iniziative che precedono il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri (8-11 Maggio 2025). Ad Acireale si inizia alle 16:00 al Multisala Margherita. A Marsala, invece, l’appuntamento è alle 17:30 presso la Sala Enzo Genna del Complesso Monumentale di San Pietro, alla presenza di autorità militari, civili e religiose. Il film, interpretato da un cast di attori professionisti tra cui Simona Pistarà, Diego Cannavò, Salvo Fichera, Ettore Gialdrina e Vera Scalia, racconta una storia toccante ispirata a fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale dell’acese Michele Monaco, morto in terra d’Africa. Protagonista è un bersagliere siciliano caduto eroicamente nella battaglia della Sacca di Biserta il 13 maggio 1943, mentre tentava di salvare il suo capitano. La notizia della sua morte viene comunicata poco dopo dai carabinieri alla giovane moglie in Sicilia, che sviene per il dolore facendo cadere il loro neonato, il quale riporta una vistosa cicatrice sulla testa.

Dieci anni dopo, quel bambino, cresciuto nel mito del padre, forma una fanfara di “Bersaglieri ‘nichi‘” (piccoli bersaglieri), utilizzando zufoli ricavati da canne e adornando i cappelli con le piume strappate ai galli del Paese. Un giorno, durante un’esibizione per le vie del paese, i ragazzi incontrano una vera fanfara di Bersaglieri, che, colpiti dal loro entusiasmo, decidono di suonare insieme a loro. Al termine della performance, i militari consegnano alla madre del bambino una lettera d’amore del marito, trafitta dalla scheggia che lo uccise. La storia si conclude con un salto temporale: il bambino diventato un bersagliere, tramanda la passione e la dedizione al suo discendente (anche lui Bersagliere), torna a Marsala dopo 72 anni accompagnato dal figlio e dalla pronipote Rosalia, una giovane in crisi d’identità che inizialmente rifiuta la tradizione familiare. Ma l’incontro con un giovane bersagliere, che la salva da un’aggressione, cambierà tutto. In un suggestivo tramonto sulle saline dello Stagnone, i due si baciano mentre la fanfara si ferma, “solo per amore”. La colonna sonora, curata dal Maestro Salvo Pennisi, e la fotografia di Leo Sorrentino arricchiscono questa narrazione, che unisce memoria storica, passione e sentimenti universali.

Intanto fervono i preparativi a Marsala in vista dell’ormai prossimo 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si terrà dall’8 all’11 maggio prossimo, in concomitanza con le tradizionali celebrazioni dello Sbarco di Giuseppe Garibaldi del 1860 e il funesto bombardamento del 1943 che rase al suolo la Città. L’amministrazione comunale e le aziende locali stanno investendo con entusiasmo in questa manifestazione, che non è solo una celebrazione militare, ma un grande evento a carattere nazionale che coinvolgerà tutti con musica, arte, cultura, sport e food. Le fanfare più prestigiose d’Italia animeranno le vie cittadine, mentre i villaggi enogastronomici offriranno un viaggio nei sapori della Sicilia. “Vogliamo un raduno innovativo, capace di coinvolgere tutte le generazioni – spiega Giuseppe Culicchia, vicepresidente del Comitato Organizzatore -. Marsala è pronta ad accogliere migliaia di visitatori. La Città si appresta a scrivere una pagina indimenticabile nella storia del Corpo. I Bersaglieri non sono solo storia, ma valori vivi: coraggio, solidarietà, impegno civile”.

Marsala, dal’8 all’11 maggio 2025, con il 72° Raduno Nazionale diventerà capitale dei Bersaglieri, cuore pulsante della tradizione bersagliera, con un evento che unisce storia, cultura e innovazione. In questa cornice nasce anche la Sezione marsalese dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, con l’obiettivo di portare questi principi nelle scuole e nel territorio. Tutte le informazioni sul programma sono disponibili su www.radunobersaglierimarsala.it.