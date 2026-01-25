Quando la memoria diventa un impegno per associazioni e scuola

PARTANNA – Le Associazioni Fidapa, Uciim e Circolo dei lettori Club del Voltapagina in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Partanna organizzano due eventi il 27 e 28 gennaio 2026 dal titolo “FEDE e MEMORIA” che si svolgeranno presso l’Aula Magna della Scuola sita in via Messina. Ai due incontri sarà presente il dott. Lorenzo Barbara, filosofo e teologo, autore del libro “Homo religiosus e ricerca di Dio” che verrà presentato martedì 27 gennaio 2026 alle ore 17:30. In occasione della Giornata della memoria mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 14:30 si terrà il Convegno “Interrogare la storia per non dimenticare” in cui Lorenzo Barbara relazionerà in particolare sul tema: “Dal ghetto di Roma all’inferno di Auschwitz, Settimia ha visto e ha raccontato”, alla presenza degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.