“Quando la paura mangia l’anima”: le urla dei bambini e la natura nelle tele di Valentina De Martini, per il restart della galleria Artètika

PALERMO – Animali, bambini che urlano e un richiamo al rispetto per la natura e per la vita degli esseri umani, mai come in questi tempi, calpestate e messe a rischio da altri uomini. Si intitola “Quando la paura mangia l’anima” la mostra delle opere della pittrice romana Valentina De Martini, con cui Artètika, storica galleria […]

PALERMO – Animali, bambini che urlano e un richiamo al rispetto per la natura e per la vita degli esseri umani, mai come in questi tempi, calpestate e messe a rischio da altri uomini. Si intitola “Quando la paura mangia l’anima” la mostra delle opere della pittrice romana Valentina De Martini, con cui Artètika, storica galleria d’arte, cambia veste. Nuovi locali, nuovo logo e nuova guida. La fondatrice Gigliola Beniamino passa, infatti, il testimone alla figlia Esmeralda Magistrelli e Artètika conquista il cuore di Palermo, alle spalle del Giardino Inglese, in via Giorgio Castriota, 15. Il logo si arricchisce di un accento colorato sulla E, per sottolineare il legame tra arte ed etica. È previsto per venerdì 13 maggio, alle ore 18.00, il taglio del nastro dell’esposizione curata da Federica Di Stefano e presentata dalla giornalista Licia Raimondi. Sarà presente l’artista. Ingresso gratuito. Per informazioni: 327 133 6080