Quanto incide nella fuga delle compagnie aeree da Trapani, la prescrizione “italiana” del distanziamento a bordo degli aeroplani?

TRAPANI – Si prevedono tempi duri per la ripresa dei voli commerciali sull’aeroporto di Trapani Birgi. La ripresa dei voli operativi poteva contare, fino a pochi mesi fa, su varie offerte di più compagnie aeree tra cui Ryanair e Alitalia. Purtroppo il non prevedibile, ed improvviso, arrivo della pandemia mondiale COVID-19 ha messo in discussione tutte le programmazioni precedentemente pianificate.

Il calo globale del traffico aereo, unito alle misure di distanziamento, ha di fatto interrotto ogni possibilità di ripartenza nel breve periodo. L’aeroporto di Birgi aprirà al traffico civile il prossimo 21 Giugno ma al momento saranno pochi i voli previsti sullo scalo trapanese. Infatti, escluse le conferme delle compagnie aeree Albastar, DAT (Pantelleria) e Blue Panorama, difficilmente Ryanair tornerà a schedulare voli sul Vincenzo Florio e sembra ormai definitivo anche l’abbandono di Alitalia con la rinuncia delle rotte programmate da e per Roma e Milano.

Il riflesso delle già discusse problematiche impatterà sicuramente anche sulle opportunità di rilancio del settore turistico e su tutti i siciliani che desidereranno tornare per visitare i propri parenti. Se la situazione attuale si protrarrà anche in futuro, la ridotta disponibilità dei voli per l’isola avrà come probabile effetto che il costo dei biglietti risulterà talmente elevato da costringere molti viaggiatori all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi. Pesa come un macigno, in questo caso, la decisione del governo italiano di garantire a bordo di ogni velivolo la distanza minima di un metro tra i passeggeri (ad esclusione dei conviventi nello stesso nucleo familiare) almeno fino al 14 Giugno 2020. Questa distanza risulta però raccomandata, e non obbligatoria, dall’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea): si è creata quindi una discrepanza tra l’Italia e gli altri stati europei dove la compagnia aerea può di fatto volare “riempiendo” tutto l’aeromobile.

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) con una nota ha dichiarato testualmente che “i vettori che vendono tutti i posti da ora al 14 giugno senza tenere conto dell’obbligo di distanziamento lo fanno a rischio di sanzione (che viene accertata all’arrivo in Italia, e quindi a posteriori) anche penale”. Tale nota, come possiamo ben comprendere, ha fatto preferire alle compagnie low cost di programmare rotte aeree in altri paesi europei una volta che i confini sono stati riaperti. Per il bene dell’economia e delle opportunità di trasporto e lavoro dei siciliani, la prescrizione “italiana” del distanziamento a bordo degli aeroplani dovrebbe uniformarsi, dopo la data del 14 Giugno, a quella degli altri paesi europei creando quindi pari opportunità commerciali e favorendo l’investimento delle più note compagnie aeree anche nel territorio italiano e trapanese.

Alessandro Baroli