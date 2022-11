Quarta lezione di analisi sensoriale dedicata al vino

TERMINI IMERESE – Si terrà venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 la quarta e ultima lezione del Corso di analisi sensoriale dedicata al vino. Il seminario organizzato da BCsicilia, insieme a Sicilia Agricoltura, l’Accademia enogastronomica Epulae, Sicily Bio, Baglio Himera e Università popolare Termini Imerese, si terrà presso il Baglio Himera SS113, Km 206,3 (di fronte al Tempio di Himera) a Termini Imerese.

L’incontro sarà aperto da Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, e a seguire è previsto l’intervento di Mario Liberto, agronomo, scrittore e giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia, che guiderà l’analisi olfattiva e gustativa dei formaggi.

La giornata formativa riguarderà la conoscenza del vino, le caratteristiche, le tecniche produttive, i pregi e difetti dei vini, il servizio, l’accostamento vino cibi e per finire l’analisi sensoriale di quattro vini e le tecniche di assaggio.

Il “Mese del gusto” si concluderà con una cena sociale presso il medesimo ristorante.

Il Corso per imparare a conoscere e apprezzare gli alimenti della nostra Terra ha previsto quattro lezioni. Il primo appuntamento riservato al Pane, il secondo dedicato all’Olio, il terzo al Formaggio e l’ultimo incontro sul Vino. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, certificazione propedeutica per i successici titoli specifici.

Per informazioni Tel. 346.8241076 – Email: terminiimerese@bcsicilia.it.