Questa sera alla “Libera” spettacolo per la solidarietà e la Pace con il Gen. Rosso

PARTANNA – Questa sera (16 maggio) nel Santuario della Madonna della Libera a Partanna, alle ore 21, si terrà la performance dal titolo “Face To Face con il Gen Rosso” – Faccia a Faccia con il G.R. – uno spettacolo dedicato al progetto di unità e solidarietà fra tutti. Dal 2006 il Gen Rosso realizza progetti artistico-educativi e concerti nel mondo dei giovani e della scuola per la prevenzione al bullismo e al consumo di droga, molti dei quali hanno come slogan “Forti senza violenza” e “Mani per la Pace” per dire ‘No’ alla cultura della violenza e del bullismo e soprattutto mettere in azione la solidarietà reciproca fra le nuove generazioni al fine di far fronte alle urgenze sociali primarie della gioventù e diffondere la Cultura della Pace e dell’Unità. L’evento era in programma in occasione della Novena della Madonna della Cava, per l’anniversario del terremoto nella Valle de Belice, ed è slittato – causa Covid – a questa nuova data. “Refugee” è il titolo del nuovo concerto che racconta il cammino di sofferenza che spinge milioni di persone ad abbandonare la patria in guerra, la miseria, l’ingiustizia, la schiavitù e la fame per una meta che ha il sapore amaro dell’incertezza, ed è di questi giorni l’ondata di “refugees” che si sta muovendo dall’Ucraina verso la Polonia e altre nazioni europee con in mente solo la sopravvivenza, che rende l’evento artistico anche drammaticamente vicino all’attualità.