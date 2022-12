Questa sera ultima recita de “La tradizione dei Misteri sulle note dello Stabat Mater”

TRAPANI – Ha suscitato emozione e profondo raccoglimento l’opera da camera ”La tradizione dei Misteri sulle note dello Stabat Mater” proposta in questi giorni dal Luglio Musicale Trapanese nel suo cartellone, nella Chiesa di San Nicola, a Trapani. Quaranta minuti di teatro musicale che rappresentano in una sintesi multidisciplinare, le Vare dei Misteri, una tradizione da conservare e, al tempo stesso, rinnovare.

L’obiettivo è stato quello di intercettare il pubblico non solo nella sua veste di spettatore, ma come parte di un gruppo, di una collettività, la condivisione di un’esperienza e di un sentire, che li lega anche alle tradizioni cittadine.

“Una rappresentazione artistica, trasfigurata e sublimata di un momento così estremo della condizione umana come quello narrato dall’opera pergolesiana, ma anche un messaggio di speranza che, raccogliendo la concezione della Patristica che concepiva la Natività come anticipazione della Passione e della Pasqua, ci predispone a vivere la Vera Luce del Natale in modo pieno e autentico” queste le parole di Walter Roccaro, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese. L’opera da camera andrà in scena questa sera (1 dicembre), alla ore 21.00 per l’ultima recita.

Il cartellone lirico proseguirà martedì 6 e mercoledì 7 dicembre, alle ore 21.00 con “Il ricordo che se ne ha”, opera da camera tratta dai romanzi della giornalista trapanese Mariza D’Anna.