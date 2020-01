Raccolta di plastica e lattine con compenso

PARTANNA – E’ arrivata anche a Partanna la possibilita’ di smaltire bottiglie di plastica e lattine ottenendone anche un compenso immediato, sia pure minimo: 1 euro (da spendere alla Conad) ogni 20 bottiglie inserite nell’apposito spazio di un grande contenitore collocato in via Palermo davanti all’ex macello comunale (ce ne sono in citta’ altri due: […]