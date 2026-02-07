Raccolta differenziata, San Giuseppe Jato si conferma primo in Sicilia per il quarto anno consecutivo nella categoria 5 mila-15 mila abitanti

SAN GIUSEPPE JATO – San Giuseppe Jato si riconferma per il quarto anno di fila in testa alla classifica dei Comuni siciliani tra 5 mila e 15 mila abitanti, per la percentuale di raccolta differenziata: ha fatto meglio pure rispetto all’anno scorso, quando aveva già raggiunto la considerevole quota del 93,3%, adesso salita al 94%, con una percentuale pro capite del 15,3%. La premiazione è avvenuta ieri (6 febbraio) a Palermo, ai Cantieri culturali della Zisa, durante la presentazione di Legambiente del dossier con le migliori performance dei Comuni ricicloni siciliani.

“Dedico questo riconoscimento a tutti i miei concittadini che sanno fare la raccolta differenziata – ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia –. Diffondere questo tipo di cultura è sempre più necessario per la tutela della salute pubblica. Ringrazio in particolare un funzionario del Comune di San Giuseppe Jato, la dottoressa Giusi Randazzo, che ancora una volta ha seguito quest’iniziativa, facendoci fare bella figura”.