Raccolta Pro-Caritas nell’orto sociale della Parrocchia

TORRETTA GRANITOLA – L’orto sociale della parrocchia “Maria Assunta Stella del mare” di Torretta Granitola, a Campobello di Mazara, torna a dare i suoi frutti. E così ieri (3 agosto), ragazzi del catechismo, operatori pastorali e il Vescovo monsignor Domenico Mogavero hanno provveduto a una raccolta di solidarietà pro-Caritas diocesana. Da due anni il parroco don Nicola Patti ha fatto mettere in produzione il terreno attorno alla parrocchia, piantando ortaggi che poi, una volta raccolti, vengono donati alle famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale. Quest’anno i bambini hanno piantato peperoni, melanzane, pomodori, zucchine e meloni gialli. Durante l’estate sono state effettuate diverse raccolte, ieri quella con la partecipazione del Vescovo. Gli ortaggi raccolti verranno oggi distribuiti alle famiglie bisognose di Campobello di Mazara. «È bello vedere questi bambini impegnati in un’attività sociale con risvolti di umanità – ha detto il Vescovo – questi prodotti sono il frutto generoso della terra che arriverà sulle tavole dei nostri fratelli che hanno tanto bisogno». «L’iniziativa dell’orto sociale è nata quasi per caso due anni addietro – spiega il parroco don Nicola Patti – ma presto ha entusiasmato sia gli operatori pastorali che i ragazzi del catechismo. Col gioco interpretiamo i valori espressi dal Papa nella “Laudato si’”, cioè cura del Creato in tutti i suoi aspetti».