Rafforzamento misure di prevenzione e sicurezza

TRAPANI – Si è tenuta stamani (21 agosto) presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica nell’ambito della quale è stata esaminata, tra l’altro, la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del Comune di Marsala. Alla riunione erano presenti, oltre ai vertici delle Forze di polizia, anche il Sindaco del predetto Comune.

In tale sede è stato disposto l’immediato rafforzamento, nelle vie e piazze interessate dalla movida e nelle zone di maggiore aggregazione, degli ordinari servizi coordinati di controllo del territorio, nonché di quelli straordinari effettuati con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e del S.I.O. dell’Arma dei Carabinieri, nonché dai militari dell’Esercito italiano impegnati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

Il Sindaco è stato invitato ad intensificare i controlli di competenza della polizia locale nei confronti degli esercizi commerciali che insistono nel centro storico e nelle zone dove si registra una maggiore presenza di turisti.

È stato, altresì, anticipato che, come già sperimentato per la città di Trapani, saranno tenuti specifici incontri finalizzati all’esame delle tematiche emergenti nei quartieri più disagiati della città di Marsala già segnalati dalla predetta Amministrazione locale, con la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell’ordine, dell’ASP, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e delle associazioni di volontariato.

L’obiettivo è rafforzare le sinergie interistituzionali e la partecipazione attiva per l’individuazione di modelli di sicurezza partecipata inclusivi e condivisi anche con la collettività locale.