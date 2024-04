Ramin Bahrami e Jurek Dybał con i musicisti dell’Orchestra sinfonica al Politeama

PALERMO – E’ uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica della Foss: il concerto di Ramin Bahrami al pianoforte con la direzione dell’Orchestra sinfonica che sarà affidata a Jurek Dybał. Appuntamento venerdì 5 (alle 21) e replica sabato 6 aprile (alle 17). In programma musiche di Johann Sebastian Bach: Aria (dalla Suite n. 3 in re maggiore per orchestra BWV 1068); Concerto n. 1 in re minore per pianoforte e archi BWV 1052; Concerto n. 5 in fa minore per pianoforte e archi BWV 1056 e di Felix Mendelssohn – Bartholdy: Sinfonia n. 5 “La Riforma” in re minore op. 107.

Biglietti concerti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.