Rapina, ricettazione e lesioni personali commessi nel 2012. In carcere 50enne

FAVIGNANA – I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato, per i reati di rapina, ricettazione e lesioni personali, un pregiudicato trapanese classe 73, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, dovendo lo stesso espiare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i predetti reati commessi ad Erice tra il 20 ed il 21 settembre del 2012.

Per il 50enne, conosciuto agli operanti che già nel 2016 l’avevano arrestato per un tentato furto presso la ex sala ricevimenti Villa Tina, si sono aperte le porte del Pietro Cerulli di Trapani.