Rapporto di collaborazione tra il Circolo Crimiso e il sindaco di Campobello

CAMPOBELLO DI MAZARA – Lo scorso 29 Maggio il Circolo Legambiente Crimiso ha effettuato su un tratto della spiaggia di Tre Fontane la seconda tappa della campagna Spiagge e fondali puliti 2022; la partecipazione convinta di alcuni cittadini di Campobello di Mazara ha fatto da input per richiedere un incontro con l’Amministrazione comunale di quella città che è avvenuto lo scorso 8 Giugno.

Nel corso dell’ incontro tra una delegazione del Circolo Legambiente Crimiso ed il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara si è convenuto di avviare un rapporto di collaborazione su base volontaria e gratuita incentrato su periodici incontri inerenti i temi ambientalisti soprattutto all’interno della scuola per un processo di informazione ambientale in generale e sui rifiuti in particolare.