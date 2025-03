“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione all’unanimità in Prima Commissione dell’ARS dell’emendamento che garantisce una

rappresentanza di genere non inferiore al 40% nelle giunte comunali siciliane.Questa norma rappresenta un ulteriore passo, certamente non l’ultimo, nel lungo cammino per la parità di genere e per dare adeguata rappresentanza alle donne nelle amministrazioni comunali”.

Lo dichiara Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, dopo il voto unanime di stamattina, che ha previsto che nessun genere possa essere rappresentato per meno del 40% nelle Giunte Comunali,

fissando alla prossima tornata elettorale l’applicazione per i Comuni medio-piccoli (da 3 a 15.000 abitanti), mentre per i Comuni più grandi l’obbligo scatterà subito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

“Mi auguro – continua Caronia – che al momento del voto finale della legge da parte dell’Assemblea di Sala d’Ercole nessuno chieda voto segreto o tenti altri sotterfugi per impedire l’approvazione della norma, perché questo vorrebbe dire che l’unanimità di oggi è stata solo di facciata.”

“La strada verso la piena parità – conclude Caronia – è ancora lunga, ma oggi abbiamo compiuto un passo significativo per assicurare che la voce delle donne sia adeguatamente rappresentata nelle istituzioni locali della nostra regione; un elemento di civiltà e qualità della Pubblica Amministrazione.”