“Ratti, zanzare, blatte: le segnalazioni e le sollecitazioni hanno dato dei risultati, ma non dobbiamo abbassare la guardia”

PARTANNA – Pubblichiamo un comunicato del Circolo del Pd di Partanna sulla presenza di ratti, zanzare e blatte presenti nella città e sulla necessità di una opera di disinfestazione massiccia.

“Venerdì 10 Luglio alle 21:30, il Sindaco ha comunicato il tanto atteso calendario delle operazioni di sanificazione e disinfestazione del territorio comunale.

Ringraziamo gli Uffici tecnici preposti per aver approntato un crono-programma di azioni sul territorio, in ottemperanza alle normative e regolamenti igienico-sanitari, che purtroppo in alcuni casi non consentono un’azione tempestiva nel risolvere l’emergenza. Emergenza venutasi a creare per il ritardo dell’Amministrazione comunale nel porre la giusta attenzione alla problematica.

Non dobbiamo abbassare la guardia! Il capitolato speciale per l’appalto relativo, pubblicato dal Comune prevede: ‘oltre agli avvisi da apporre dopo ogni trattamento, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di confermare la data prevista del trattamento non oltre i 3 giorni precedenti l’espletamento dello stesso, al fine di permettere all’ufficio competente di porre in essere idonea campagna informativa, nonché l’organizzazione di eventuali iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento’.

Secondo il crono-programma pubblicato dal Comune i primi interventi di deblattizzazione, anti-zecca e anti-zanzara sono stati previsti per il 16 e il 17 Luglio. Tuttavia non abbiamo riscontrato alcuna comunicazione in merito all’esecuzione degli stessi.

Chiediamo quindi all’Amministrazione di informare in modo chiaro e corretto la cittadinanza sull’esecuzione e la prosecuzione dell’attività di deblattizzazione delle caditoie e dei tombini.

Invitiamo inoltre la cittadinanza, come previsto dal capitolato stesso, a fare segnalazioni agli uffici preposti, riguardanti la presenza di ratti in area pubblica, per l’effettuazione di interventi a richiesta, così come per la disinfestazione degli insetti e parassiti. Tali interventi potranno essere effettuati su richiesta per le aree pubbliche del territorio comunale, entro le 24 ore dal ricevimento della segnalazione.

Siamo fiduciosi che l’emergenza possa essere gestita al meglio e in modo risolutivo, rimanendo vigili e propositivi nel seguire l’Amministrazione comunale nella gestione dei servizi essenziali per i cittadini contribuenti”.

Il Circolo di Partanna del Partito Democratico