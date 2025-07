Ravel e Berio protagonisti al Teatro Di Stefano: serata di grande musica

TRAPANI – Il concerto dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, andato in scena al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani, ha reso omaggio a due giganti della musica del Novecento: Maurice Ravel, nel 150° anniversario della nascita, e Luciano Berio, nel centenario. Un programma che ha tracciato un percorso tra due epoche e linguaggi compositivi diversi ma complementari.

Sotto la bacchetta del Maestro Carmine Pinto, l’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese ha saputo mettere in luce la ricerca timbrica e l’innovazione che caratterizza entrambi i compositori. L’apertura con i “Folk Songs” di Berio ha visto protagonista il mezzosoprano Anna Maria Chiuri in un viaggio musicale che ha attraversato le tradizioni popolari di diverse nazioni: dagli spiritual americani ai canti armeni, dalle melodie francesi a quelle dell’Azerbaijan. Particolarmente toccante è stata l’esecuzione di “A la femminisca”, il canto della tradizione marinara trapanese che ha creato un momento di profonda connessione con il pubblico locale.

Il Concerto in sol maggiore di Ravel ha trovato in Franco Foderà un interprete di grande sensibilità. L’opera del 1931, che rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione classica e influenze jazzistiche, è stata eseguita con tecnica impeccabile e profonda comprensione stilistica nei suoi tre movimenti contrastanti.

A sorpresa, la serata ha visto anche l’intervento di Alessandro Gervasi, il giovane pianista di talento di Buseto Palizzolo che ha conquistato Sanremo e che ha interpretato il ruolo di Peppino Di Capri nella serie televisiva a lui dedicata. Il bambino, voluto sul palco dal Maestro Franco Foderà – che ne cura la formazione musicale – per condividere l’esecuzione del bis, ha incantato il pubblico con la sua spontaneità.

Il concerto si è concluso con l’esecuzione del celebre “Boléro” di Ravel. L’ipnotica progressione ritmica dell’opera ha coinvolto tutti gli strumentisti in un crescendo di rara intensità espressiva.

Il concerto si inserisce nella 77ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani, in collaborazione con i partner del territorio.

Prossimo appuntamento in cartellone è l’opera buffa di Gioachino Rossini, L’italiana in Algeri, il 23 e 25 luglio, al Teatro Giuseppe Di Stefano. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino sito all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell’evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Per informazioni: 0923 29290.