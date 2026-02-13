Referendum. Chinnici: “Schifani chieda al governo di far votare i fuorisede”

PALERMO – Garantire a milioni di studentesse, studenti, lavoratrici, lavoratori e persone in cura medica, temporaneamente lontane dal proprio comune di residenza, la possibilità di esprimere il proprio voto senza dover sostenere costi economici e disagi organizzativi. È l’obiettivo della mozione, presentata all’Ars da Valentina Chinnici, vice segretaria regionale del Pd Sicilia e deputata regionale, e sottoscritta dall’intero gruppo parlamentare.

Il provvedimento impegna il presidente della Regione ad attivarsi con il governo nazionale e il parlamento affinché, in via urgente, venga estesa anche al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 la disciplina sperimentale già applicata con successo per le Europee 2024 e i referendum del 2025, che ha consentito a oltre 67 mila cittadini di votare fuori sede.

“Il diritto di voto non può essere – dichiara Chinnici – subordinato alla disponibilità economica o alla possibilità di interrompere impegni di studio o lavoro. L’Italia è l’unico grande Paese europeo a non garantire ancora il voto a distanza ai propri cittadini temporaneamente fuorisede. Siamo di fronte ad una disparità inaccettabile che colpisce soprattutto i giovani e che il Parlamento non può più ignorare. Disparità ancora più paradossale, considerando che il voto per corrispondenza è invece permesso agli italiani residenti all’estero. Per questo chiediamo – prosegue – un provvedimento ad hoc urgente già per il prossimo referendum e norme stabili e universali per il voto dei fuorisede. Il Parlamento deve farsi carico – conclude – di sanare questa ferita democratica che esclude dal voto cinque milioni di elettori”.

I Giovani Democratici siciliani: “Il Governo ci tratta come cittadini di serie B”. “Migliaia di giovani siciliani emigrati al nord – afferma il segretario regionale dei GD siciliani, Marco Greco – per esercitare il diritto al voto saranno costretti a ritornare in Sicilia, una vera ingiustizia. Il Governo ci ha fatto sentire cittadini di serie B, questa mozione ci ridà dignità e speranza”.