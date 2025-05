Referendum, disposizioni Asp Trapani per il voti domiciliare e con accompagnatore

TRAPANI – Il servizio di Medicina Legale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, ha emanato le disposizioni per il voto domiciliare e per il voto con accompagnatore, in vista delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno prossimi, in provincia di Trapani.

Gli elettori affetti da una grave infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatura elettromedicale o affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, possono richiedere di esercitare il diritto di voto nel proprio domicilio.

Coloro invece che sono impediti o impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi arti superiori o da altro impedimento di analoga gravità) possono farlo richiedendo il rilascio della certificazione utile ad esercitare il diritto di voto (il cosiddetto “voto assistito”).

La certificazione viene rilasciata esclusivamente dal Servizio di Medicina legale, nei seguenti presidi dell’Asp:

Trapani-Erice – Cittadella della Salute a Casa Santa, al primo piano del palazzo Papavero. L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Valderice- via Lazio n. 1. L’orario di ricevimento è il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Buseto Palizzolo- Piazza Umberto n. 1. L’orario di ricevimento è il giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

San Vito Lo Capo- via Nino Bixio n. 4. L’orario di ricevimento è il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

Pantelleria- via San Leonardo. L’orario di ricevimento sarà da giovedì 5 a lunedì 9 giugno dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Marsala- via Grignani, angolo via Colacasio n.1. L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Mazara del Vallo- via Castelvetrano n. 28. L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Salemi- via Dante Alighieri presso P.O. Vittorio Emanuele III. L’orario di ricevimento è lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Gibellina- Viale Empedocle n. 45. L’orario di ricevimento è il martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

Castelvetrano- piazza Martiri d’Ungheria n. 2. L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Alcamo- Viale Europa n. 1. L’orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e martedì / giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Castellammare del Golfo- via Gaetano Donizetti n. 2. L’orario di ricevimento è il martedì ed il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Calatafimi-Segesta- Presidio di Medicina Legale, via A. De Gasperi n.101. L’orario di ricevimento è il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Infine nei giorni 7 e 8 giugno p.v. sarà possibile richiedere il rilascio dei certificati presso le sedi comunali e i Presidi dell’A.S.P. come da calendario che sarà comunicato successivamente.