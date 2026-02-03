Referendum giustizia, venerdì il convegno organizzato dal Rotary Trapani

TRAPANI – Si terrà venerdì 6 febbraio, a partire dalle 17, alla Chiesa Sant’Alberto di Trapani, sita in via Garibaldi, il convegno formativo su “Le ragioni del voto”, in vista del referendum che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale che il Rotary porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di creare momenti di confronto aperti, accessibili e fondati sul contributo di esperti del mondo giuridico e istituzionale. A introdurre i lavori saranno l’avv. Salvatore D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani, e l’avv. Salvatore Longo, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. La moderazione è affidata al giornalista Francesco Tarantino.

Il parterre dei relatori conferma la volontà di offrire un dialogo di alto profilo. Interverranno, infatti, il dott. Dino Petralia, già Procuratore Generale di Reggio Calabria e Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il dott. Giancarlo Caruso, GIP del Tribunale di Marsala, l’avv. prof. Gaetano Armao, docente dell’Università degli Studi di Palermo, l’avv. on. Carolina Varchi, capogruppo e componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Nel presentare l’evento, il presidente del Rotary Club Trapani, avv. Salvatore D’Angelo, ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: “Approfondiremo le ragioni del voto mediante un confronto tecnico-giuridico. Un’opportunità aperta alla comunità”.

L’incontro è accreditato dal COA di Trapani con 3 crediti formativi ordinari, con registrazione tramite l’app “Presenze”. Un appuntamento che si propone non solo come momento formativo per i professionisti, ma come spazio culturale condiviso, capace di stimolare consapevolezza e partecipazione informata.