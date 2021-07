Referendum sulla giustizia – La firma (il 16 a Partanna, il 17 ad Alcamo) in piazza o al comune

PARTANNA – I cittadini possono già recarsi a firmare per il Referendum sulla Giustizia presso gli uffici elettorali dei comuni di Trapani, Valderice, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi, Partanna, Castelvetrano, Alcamo e Castellammare del Golfo e presso gli uffici della segreteria generale del comune di Marsala, dove sono presenti i modelli di raccolta firme, mentre la loro distribuzione proseguirà nella prossima settimana anche per i comuni di Erice, Pantelleria, Campobello di Mazara, Paceco, Poggioreale per proseguire in quelli ancora mancanti e giungere a brevissimo alla totale copertura del territorio provinciale. Sei i quesiti referendari proposti per arrivare ad una “Giustizia Giusta”:

– Riforma del CSM;

– Responsabilità diretta dei magistrati;

– Equa valutazione dei magistrati;

– Separazione delle carriere dei magistrati;

– Limite agli abusi della custodia cautelare;

– Abolizione del Decreto “Severino”

“Quesiti condivisibili e di buon senso che devono superare l’appartenenza politica” lo dichiara Maricò Hopps Responsabile della Provincia di Trapani della Lega di Matteo Salvini che continua: “Proporremo ogni fine settimana dei Gazebo di raccolta firme nelle varie città; grazie ai coordinatori cittadini della Lega e ai diversi militanti e tesserati abbiamo già avuto grande partecipazione ai due gazebo di Mazara del Vallo, a quello di Salemi, Campobello di Mazara in località Tre Fontane e alla raccolta firme di Petrosino. L’invito è quello di recarsi a firmare in Comune o in Piazza e a partecipare al gazebo di questa sera Venerdì 16 Luglio dalle 21.30 alle 24.00 a Partanna in Piazza Falcone e Borsellino mentre per domani, Sabato 17 Luglio, dalle 21.00 alle 24.00 ad Alcamo nella Piazza Ciullo. Contiamo per la prossima settimana nella presenza di gazebo nelle città di Trapani, San Vito lo Capo, Marsala e Castellammare del Golfo per proseguire per tutta l’estate il giro dei comuni della provincia e delle località balneari”.

Mimma Amari, vicepresidente del consiglio comunale e coordinatore della Lega Sicilia a Partanna aggiunge:

“Siamo in un momento storico dove la riforma della giustizia è necessaria e non può più attendere. Occorre rimettere in piedi un sistema che ha visto scemare la fiducia dei cittadini…questa è l’occasione buona per farlo”.