Regionali, Siad-Csa-Cisal scrive a Schifani e Ars: “Subito il rinnovo del contratto 2022/2024”

PALERMO – “Mentre il resto della Pubblica amministrazione discute dei contratti 2025/2027, i dipendenti della Regione Siciliana attendono ancora il rinnovo 2022/2024 in un momento storico in cui il potere d’acquisto è ormai ridotto all’osso. Un ritardo intollerabile, specie se si pensa che il governo regionale ha già trasmesso all’Aran l’atto di indirizzo e che le risorse sono appostate in bilancio. Abbiamo scritto al presidente Renato Schifani, agli assessori Andrea Messina e Alessandro Dagnino, alle forze parlamentari e alla burocrazia perché l’Aran avvii subito le trattative”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Luca Crimi, Gaspare Di Pasquale e Angelo Lo Curto del Siad-Csa-Cisal.

“L’inflazione corre, le famiglie non arrivano a fine mese e i problemi irrisolti del comparto sono tantissimi e continuano a penalizzare la macchina amministrativa e i dipendenti regionali. Chiediamo anche – concludono i rappresentanti del Siad-Csa-Cisal – un’audizione in commissione Bilancio all’Ars e una rinnovata attenzione per la riforma del Corpo Forestale che ha bisogno di un contratto integrativo ad hoc”.