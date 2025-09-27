Regione. Caruso (FI) “Su finanze regionali risultato storico del Governo Schifani”

PALERMO – Dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia: “Quello realizzato dal governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani è un risultato storico, sia sotto il profilo politico che tecnico. Grazie all’oculatezza delle scelte compiute in questi anni, è stato possibile raggiungere un obiettivo che solo pochi anni fa sembrava un’utopia: azzerare un debito mostruoso di svariati miliardi di euro, che aveva portato la Regione Siciliana sull’orlo della bancarotta.

Il vero successo non è solo aver chiuso i conti in attivo, ma averlo fatto senza intaccare la capacità di spesa della Regione. Al contrario, oggi possiamo contare su oltre 2 miliardi di euro già disponibili per nuovi interventi a partire dalla prossima finanziaria, che sarà particolarmente espansiva e orientata al rilancio dell’economia siciliana.

Questi fondi saranno destinati a investimenti strategici: sostegno alle imprese, alle famiglie, ai soggetti più fragili e a tutti i settori produttivi che rappresentano il motore dello sviluppo dell’Isola. La ripresa economica della Sicilia, del resto, è già certificata dalla Banca d’Italia e da tutti gli istituti finanziari.

Il positivo lavoro portato avanti dal Presidente Schifani e dalla sua maggioranza in questa legislatura sarà per i prossimi anni garanzia di ulteriore crescita economica e sociale, rendendo la Sicilia modello positivo di sviluppo ed attrattiva per quanti vorranno investire in maniera sostenibile e trasparente”.