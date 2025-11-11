Regione: Chinnici (Pd Sicilia), “Basta a un sistema malato, il clientelismo costa vite”

PALERMO – “Se non ora quando? Siamo qui per dire basta a un sistema malato che soffoca la Sicilia nelle spire del clientelismo e dei diritti venduti come favori”. Così l’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico, durante il sit-in di protesta “Decuffarizziamo la Sicilia” davanti alla Presidenza della Regione.

“Il sistema Schifani-Cuffaro – ha denunciato l’on. Chinnici – ha costruito il suo consenso barattando la libertà dei siciliani e vendendo i sogni e le aspirazioni dei nostri giovani. Le poltrone spartite nella sanità hanno prodotto il sistema sanitario più iniquo e inefficiente, che ha causato vittime innocenti, per attese infinite e diritto alla salute negato in ogni angolo della regione”.

Una dichiarazione senza giri di parole quella della parlamentare democratica, che accusa la maggioranza regionale di aver costruito un potere fondato sullo scambio politico, a danno dei diritti fondamentali dei cittadini e della qualità dei servizi essenziali, primo tra tutti la sanità.

“È ora di voltare pagina – è l’appello conclusivo – e restituire alla Sicilia la dignità e il futuro che merita”.