Resi pubblici i nomi dei componenti della Giuria del Concorso di poesia e racconto “La mia vita al tempo del Covid-19”

ROMA – Si è chiuso il 31 maggio il termine per partecipare al concorso di poesia e racconto “LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID”, promosso dalle associazioni “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO” e “TERRA TRICOLORE”.

Grande soddisfazione è stata espressa dai responsabili delle associazioni che hanno organizzato la kermesse, sia per il numero delle opere presentate in concorso, giunte anche dall’America e dall’Europa centrale, sia per la qualità delle medesime.

La opere saranno valutate e giudicate da una Giuria di qualità, così composta:

Riccardo Agresti, dirigente scolastico, 62 anni, laureato in fisica.

Alex De Vito, musicista, compositore, paroliere, talent scout.

Silvana Feola, scrittrice, da sempre appassionata di cultura umanistica.

Antonio Imeneo, responsabile del premio Internazionale BOOKS FOR PEACE, responsabile Europa UNIFUNVIC / Fondazione e Università club UNESCO America del sud, coordinatore del World Eritage Gelato per la Pace) AEPER, vicepresidente dell’Accademia Diplomatica Mondiale della Pace Pax et Salus.

Les Naifs, ovvero Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano, duo canoro e poetico nato 16 anni fa.

Maria Elena Martini, Presidente Ass.ne Arte e Cultura per i Diritti Umani Onlus.

Renato Pagliuso, regista e sceneggiatore.

Laura Parmigiani, appassionata di poesia, cinema e teatro, inizia ad interpretare poesie di Trilussa.

Bruno Principe, nato a Napoli, laureato in Architettura conseguita presso Università La Sapienza, Presidente della Sezione Aism, associazione sclerosi multipla, di Roma e Provincia. Appassionato di scrittura e poesia.

Cav. Pietro Saltarelli, Diacono Permanente della Chiesa Cattolica, Ufficiale dei Carabinieri in riserva. Ha partecipato a Missioni internazionali di Pace in vari scenari mondiali, sotto l’egida dell’O.N.U. e della N.A.T.O.