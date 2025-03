Resistenza e porto abusivo di armi. Arrestato 33enne castelvetranese

CASTELVETRANO – I Carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato e denunciato un 33enne del posto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, irreperibile da inizio febbraio perché colpito da un provvedimento di sospensione dell’affidamento al servizio sociale e conseguente carcerazione, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, è stato notato a piedi da due Carabinieri che liberi dal servizio transitavano per la via Campobello.

Il 33enne, all’ALT intimato dai Carabinieri, si dava alla fuga venendo prontamente bloccato. Dalla perquisizione immediatamente effettuata è stato rinvenuto sulla persona un coltello dalla lama di 12 cm di cui lo stesso non riusciva a giustificare il possesso; per questo è stato denunciato.

Tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Trapani.