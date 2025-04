“Resta Vivo!” – A Castelvetrano la Croce Rossa porta nelle scuole le manovre salvavita e un flash mob persensibilizzare i giovani

CASTELVETRANO – In occasione dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana si fa promotore dell’evento “Resta Vivo!”, un’iniziativa rivolta ai giovani per sensibilizzare sull’importanza della conoscenza delle manovre di primo soccorso.

L’obiettivo è duplice: salvare vite e rafforzare il senso di attenzione verso l’altro, partendo proprio dalle nuove generazioni. L’evento prevede una serie di giornate formative rivolte agli studenti degli istituti superiori del Comune di Castelvetrano durante le quali istruttori CRI terranno corsi teorico-pratici sulle principali manovre salvavita.

Il percorso culminerà giovedì 8 maggio con un grande flash mob nel cuore del centro cittadino: tutti i partecipanti alla formazione si raduneranno presso il Sistema delle Piazze di Castelvetrano, ciascuno munito di un cuscino, per dare vita – in contemporanea – a un momento collettivo simbolico sulle note di “Stayin’

Alive” dei Bee Gees. Un titolo evocativo che diventa messaggio: sapere cosa fare in caso di emergenza può davvero fare la differenza tra la vita e la morte!

Il Comitato CRI di Castelvetrano invita la cittadinanza, le istituzioni scolastiche e le famiglie a sostenere e partecipare attivamente all’iniziativa nella consapevolezza che la cultura del primo soccorso è un patrimonio da costruire insieme.