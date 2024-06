MARSALA – Restaurate a Marsala due statue dei SS. Pietro e Paolo del XVI Secolo. Le hanno trovate nella cantoria della chiesa, lì dove da anni era difficile arrivarci perché la scala non c’era più. Don Vito Buffa, dal 2021 rettore della chiesa Ss. Pietro e Paolo in via XI Maggio a Marsala, intravide la mano di una statua e, con l’intervento di un installatore, riuscirono a salire nella cantoria e così sono state scoperte. Ieri pomeriggio (27 giugno) le due statue dei Santi Pietro e Paolo sono state presentate alla città dopo un attento restauro conservativo realizzato dal marsalese Gaetano Alagna. Le due opere di pregio, realizzate in legno di pioppo svuotato all’interno, risalgono al XVI secolo e appartengono alla chiesa che faceva parte del complesso monastico. Quella di San Pietro è stata la prima a essere realizzata, secondo una prima indagine, nei primi del ‘500. Il Santo, nella sua originaria manifattura, è stato scolpito anche con un lungo piviale. Di questo rimane un dipinto nella parte posteriore che Gaetano Alagna ha restaurato facendolo tornare alla sua bellezza. «Nessuna parte è stata integrata – spiega Alagna – solo a San Pietro sono state aggiunte le chiavi nelle mani e a San Paolo la spada in una mano». La statua di San Paolo, invece, fu realizzata poco dopo quella di San Pietro, si presume intorno alla metà del ‘500. «Le due opere non sono né firmate e neanche datate – spiega lo storico Maurizio Vitella – ma, attraverso il metodo comparativo, possiamo ipotizzare che quella di San Pietro sia stata commissionata alla bottega messinese dei Matinati, mentre quella di San Paolo è probabile che sia di area occidentale molto vicino al linguaggio della bottega dei Lo Cascio». Alla presentazione del restauro ieri nella chiesa-rettoria (di proprietà del Fondo edifici di culto, ente del Ministero dell’Interno) c’era il vice Prefetto Luciano Zanta Platamone, il rettore della chiesa don Vito Buffa, i sacerdoti don Marco Renda, don Vincenzo Greco, don Mariano Narciso e il Vescovo emerito di Ragusa monsignor Carmelo Cuttitta. Nella chiesa-rettoria viene celebrata ogni mattina alle ore 7,30 la santa messa (la domenica, nel periodo estivo, alle ore 8).