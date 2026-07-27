Riapre il servizio cucina all’interno dell’Ospedale di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Riaperto il punto cottura del servizio di ristorazione nell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Al termine del sopralluogo ad opera dell’UOC Affari generali, contratti e convenzioni, si è constatato come le attrezzature siano funzionanti, le dispense dotate degli approvvigionamenti nel dietetico in vigore, e le attività di preparazione dei pasti in corso. Dalla cena di oggi (27 luglio) i pasti saranno riforniti direttamente da questo centro produzione, sia per le RSA di Castelvetrano che per i presidi ospedalieri di Castelvetrano e di Mazara del Vallo.

L’ASP aveva consegnato lo scorso maggio alla ditta i nuovi locali per l’attivazione del servizio mensa interno. Il commissario straordinario dell’Asp ha ringraziato per la positiva conclusione della vicenda il direttore amministrativo, che ha seguito personalmente l’iter, e gli uffici preposti.