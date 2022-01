Ribera e Lucca Sicula: i centenari Neri, Noto e Giannetto sfidano il covid

RIBERA – Allungano i record di longevità tre centenari agrigentini che non hanno paura della pandemia e sfidano il covid. Uno risiede a Ribera, un altro è in vacanza con i familiari in Francia e il terzo ha festeggiato a Lucca Sicula. Si tratta di Gaspare Noto che il 2 gennaio ha compiuto 102 anni, […]

RIBERA – Allungano i record di longevità tre centenari agrigentini che non hanno paura della pandemia e sfidano il covid. Uno risiede a Ribera, un altro è in vacanza con i familiari in Francia e il terzo ha festeggiato a Lucca Sicula. Si tratta di Gaspare Noto che il 2 gennaio ha compiuto 102 anni, di Giuseppe Neri che ha superato i 105 anni di età il 5 gennaio scorso e di Salvatore Giannetto che ha superato il secolo di vita il 6 gennaio. Gaspare Noto sta complessivamente bene, è accudito da una badante, è circondato dall’affetto dei figli Giuseppe, Rosario, Tommaso e da diversi nipoti. Ha una buona memoria, ricorda i fatti della sua infanzia vissuta a Cattolica Eraclea e l’avvio della sua attività commerciale a Ribera. E’ stato sposato due volte con Anna Lazzara prima e con Pietronilla Saladino poi. Giuseppe Neri ha superato lo scoglio dei 105 anni. E’ stato festeggiato in Francia, nei dintorni di Parigi, dalla figlia Antonella. Via web gli hanno fatto gli auguri i parenti che il nonnino rivede ogni anno perché trascorre, quasi un turista, sei mesi oltr’Alpe e in primavera torna a Ribera. Ogni tanto recita qualche poesia con rima, è stato sposato con Concetta Grisafi, ha due figlie, Antonella con cui fa la spola Italia-Francia, e Marianna che vive a Torino. A Lucca Sicula è stato festeggiato il nonnino Salvatore Giannetto che ha compiuto la veneranda età di 100 anni. Ha voluto ringraziare familiari, amici e diversi amministratori comunali alla fine della messa celebrata dal parroco don Gaspare Sutera. E’ stato accompagnato presso l’abitazione del figlio Antonio, con cui vive, dal sindaco Salvatore Dazzo che gli ha donato una pergamena, un piatto-ricordo di ceramica e un mazzo di fiori. Ha trovato una grande torta con candeline, spumante, palloncini, composizione floreale e l’affetto dei suoi cari lo hanno circondato. E’ nato a Lucca il 6 gennaio 1922, ha avuto due fratelli Calogero e Francesco. Ha sposato in chiesa madre il 23 ottobre 1948 Rosina Carmela Pagano, deceduta nel 2012, che gli ha dato due figli Antonio e Filippo. Ha 4 nipoti Rosy, Giusy, Salvatore e Rosetta e 3 pronipoti Lavinia, Alice e Calogero. Ha fatto l’agricoltore con la moglie casalinga. Esce spesso in piazza dove incontra i compaesani a cui racconta anche i fatti della seconda guerra mondiale quando ha impiegato un mese di viaggio per tornare dal fronte.

Enzo Minio