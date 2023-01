Ricerca di 4 giovani appassionati di natura per partecipare al progetto di Servizio Civile Universale “Preziose X natura” .

SANTA NINFA – Il Servizio Civile Universale è un’esperienza utile e formativa, che avvicina i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni al mondo del lavoro e che costituisce una preziosa opportunità di crescita. I volontari forniranno alla Riserva Naturale un prezioso aiuto per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione degli ambienti naturali protetti supportando attivamente il lavoro quotidiano degli operatori della Riserva: apertura del Centro Esplora Ambiente (museo naturalistico interattivo) al Castello di Rampinzeri, svolgimento di escursioni e visite guidate, attività di educazione ambientale, iniziative di sensibilizzazione e promozione, interventi a tutela degli ambienti naturali.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 febbraio 2023 alle ore 14.00, attraverso il link: https://domandaonline.serviziocivile.it. E’ possibile scaricare il bando ed il testo sintetico del progetto dal seguente sito web: https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=15

“Con il progetto PREZIOSE X NATURA cerchiamo giovani amanti della natura, che vogliono mettersi in gioco per tutelare e promuovere il proprio territorio e la propria comunità, in un’ottica di cittadinanza attiva” – dichiara la Direttrice della Riserva Giulia Casamento – E’ una bella e formativa opportunità di crescita che si svolge in un’area protetta regionale, a contatto con la natura, e che ci consente di veicolare con maggiore forza ed efficacia i nostri valori e la nostra mission”.

Per ulteriori informazioni è possibile anche rivolgersi presso l’ufficio della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”, Castello di Rampinzeri, Santa Ninfa (TP), tel. 3298620473-74-75.