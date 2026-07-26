Richiesta di intervento istituzionale per la salvaguardia di una porzione della pista dell’ex Aeroporto Militare di Castelvetrano

CASTELVETRANO – In considerazione del fatto che è stato proposto dalla società GREENIT S.p.A. un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un sito al cui interno è presente una pista aeroportuale di circa 1.200 metri di lunghezza e 80 metri di larghezza (il vecchio aeroporto militare di Castelvetrano), il dr. Vincenzo Marzano, in qualità di Presidente dell’associazione G.I.V.A. Delegazione di Mazara del Vallo, ha chiesto, rivolgendosi a numerosi enti istituzionali,

1. di avviare un tavolo tecnico-istituzionale finalizzato alla valutazione della conservazione di una porzione della pista aeroportuale e delle aree funzionali alla Protezione Civile;

2. di verificare la possibilità di rimodulare il progetto dell’impianto fotovoltaico, preservando la pista e le aree di ammassamento previste dal Piano Comunale di Protezione Civile;

3. di riconoscere l’interesse pubblico strategico dell’infrastruttura ai fini della sicurezza territoriale, della resilienza e della gestione delle emergenze;

4. di valutare, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative finalizzate alla valorizzazione storico-culturale dell’ex Aeroporto Militare di Castelvetrano, quale testimonianza del patrimonio storico della Sicilia.

Nell’istanza il dr. Vincenzo Marzano ribadisce che questa non è diretta ad impedire la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ma intende promuovere una soluzione progettuale che consenta di conciliare la produzione di energia da fonti rinnovabili con la salvaguardia di un’infrastruttura di elevato interesse pubblico, strategica per la Protezione Civile, la sicurezza del territorio e la conservazione della memoria storica.